勞動部8日召開基本工資審議委員會，討論明年的基本工資，經過近四小時的討論後，做出最後決定，明年基本工資確定調漲5.21％，月薪來到2萬5,250元、時薪漲至168元，合計有245.39萬名勞工受惠；同時也確定對疫情受創嚴重的產業會提供補貼配套，預計在10月底出爐。

基本工資調漲後的成本負擔，月薪部分預計，每年資方增加173.75億元、勞方11.65億元，政府負擔10.1億元，合計195.5億元，而時薪部分，每年資方增加60.27億元、勞方增加3.69億元、政府支出3.58億元，合計67.54億元。資方合計將增加234億元的薪資成本。

以聘雇每名基本工資2萬5,250元的勞工來計算，雇主在勞保費負擔為2,032元、增加101元，勞工自行負擔保費為581元、增加29元，政府負擔290元、增加14元。

這是蔡政府上任以來第六度調漲基本工資，也是調幅最大的一次。總統蔡英文發文表示，針對疫情當中受損的產業，政府會有相關的配套措施，協助產業度過難關。

受本土疫情影響，基本工資審議委員會從第三季延至第四季，但隨著國內疫情趨緩、防疫措施解封，加上行政院祭出紓困4.0方案與振興方案等措施，景氣「外熱內溫」，主計總處預測今年經濟成長率將來到5.88％。在會議前，不僅各政府部門樂觀看待調漲幅度，勞資雙方罕見有「可以調漲」共識。

「會議氣氛相當輕鬆、而且順利。」勞動部長許銘春轉述，勞方委員指出，今年經濟成長率預測上修至5.88％，成長果實應由勞資共享，去年考量疫情因素，僅微幅調整，勞工已共體時艱，今年應一併反映去年未調整幅度；資方委員則認為，疫情對於商業、服務業及中小企業的衝擊較大，調升基本工資的時機，應予以特別考量。

經多階段討論，許銘春宣布「調漲5.21％」，明年每月基本工資調升至2萬5,250元後，預估約194.28萬名勞工受惠，包含本國勞工146.74萬人、外籍移工47.54萬人；至於每小時基本工資調升至168元之後，預估約有51.11萬名勞工受惠。

勞動部在會中也允諾，對疫情受創嚴重的產業，例如住宿業、餐飲業、批發零售業等，將由經濟部來研擬相關配套措施，會與商業總會、中小企業總會等主要受創產業一同討論，最慢10月底配套出爐。

(時報資訊)