台股8日開高走低，未能延續前一日大漲320點的氣勢，終場下跌73點，V形反彈功虧一簣，大盤恐再陷入盤整。專家建議，上市櫃公司9月營收進入密集公告期，已有523家繳出年增、月增的好成績，包括仁寶、緯創等14檔，10月來法人分別買超4,039～22,986張，基本面與籌碼面雙優，可望率先突圍。

本周台股歷經上沖下洗，加權指數8日開高後、追價買盤欲振乏力，終場下跌73點，跌幅0.44％，收在16,640點。由於外部不確定因素，法人資金對台股也多保守看待，三大法人周合計賣超276.9億元。但有包括仁寶、緯創、技嘉、台肥、亞泥、廣宇、智原、瑞軒、華泰、台驊投控、福懋、大聯大、和碩、和鑫等14檔，率先公布營收外，也繳出年增、月增的佳績，受到法人青睞，10月來開始布局。

筆電代工大廠9月營收報佳音，緯創以825.93億元創今年新高，主要受惠筆電出貨增加，法人預期，第四季筆電出貨仍有望持穩，有機會淡季不淡，惟零組件供應是關鍵。

同為代工五哥之一的仁寶，是蘋果平板電腦、智慧手表主力供應商之一，除商用筆電需求回溫外，蘋果iPad mini 6熱賣，已以及Apple Watch 7將開賣，都助攻仁寶業績表現。而第四季筆電需求依舊強勁，業績仍可望向上，全年雙位數成長目標不變。

技嘉則是大掀法說行情，持續看好第四季，預期10、11月應將延續9月趨勢，今年營收目標1,200億元在望。法人指出，筆記型電腦成長速度快，今年甚至有機會翻倍成長，明年整體營收不會低於今年的表現。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，儘管近期消費性電子產品訂單陸續出現下修，像是智慧型手機Chromebook、TV以及部份消費性電子產品，但實際上晶圓代工第四季產能維持滿載，載板及PMIC等零組件維持缺貨。整體而言，基本面需求雖有下修，但拉貨仍維持一定動能；從產能利用率表現來看，還是非常正向。（相關新聞見A3）

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意