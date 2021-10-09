台股8日開高走低，未能延續前一日大漲320點的氣勢，終場下跌73點，V形反彈功虧一簣，大盤恐再陷入盤整。專家建議，上市櫃公司9月營收進入密集公告期，已有523家繳出年增、月增的好成績，包括仁寶、緯創等14檔，10月來法人分別買超4,039～22,986張，基本面與籌碼面雙優，可望率先突圍。
本周台股歷經上沖下洗，加權指數8日開高後、追價買盤欲振乏力，終場下跌73點，跌幅0.44％，收在16,640點。由於外部不確定因素，法人資金對台股也多保守看待，三大法人周合計賣超276.9億元。但有包括仁寶、緯創、技嘉、台肥、亞泥、廣宇、智原、瑞軒、華泰、台驊投控、福懋、大聯大、和碩、和鑫等14檔，率先公布營收外，也繳出年增、月增的佳績，受到法人青睞，10月來開始布局。
筆電代工大廠9月營收報佳音，緯創以825.93億元創今年新高，主要受惠筆電出貨增加，法人預期，第四季筆電出貨仍有望持穩，有機會淡季不淡，惟零組件供應是關鍵。
同為代工五哥之一的仁寶，是蘋果平板電腦、智慧手表主力供應商之一，除商用筆電需求回溫外，蘋果iPad mini 6熱賣，已以及Apple Watch 7將開賣，都助攻仁寶業績表現。而第四季筆電需求依舊強勁，業績仍可望向上，全年雙位數成長目標不變。
技嘉則是大掀法說行情，持續看好第四季，預期10、11月應將延續9月趨勢，今年營收目標1,200億元在望。法人指出，筆記型電腦成長速度快，今年甚至有機會翻倍成長，明年整體營收不會低於今年的表現。
安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，儘管近期消費性電子產品訂單陸續出現下修，像是智慧型手機Chromebook、TV以及部份消費性電子產品，但實際上晶圓代工第四季產能維持滿載，載板及PMIC等零組件維持缺貨。整體而言，基本面需求雖有下修，但拉貨仍維持一定動能；從產能利用率表現來看，還是非常正向。（相關新聞見A3）
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：