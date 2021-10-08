熱帶風暴電母挾帶豪雨侵襲泰國，暖武里府一間餐廳未因災情門可羅雀，反將「水景用餐」提升到全新層次，顧客雙腳浸泡在渾濁的棕色洪水，搖搖晃晃地坐在木凳上大快朵頤。
法新社報導，電母（Dianmu）和雨季豪雨已在泰國33個省分造成洪水災情，超過30萬戶人家慘遭淹沒、9人喪生，然而，鄰近首都曼谷的暖武里府（Nonthaburi）「昭披耶骨董咖啡廳」（Chaopraya Antique Cafe）卻因禍得福，高朋滿座。
下午和晚上，餐廳內滿是吃著口味辛辣傳統開胃菜面康（Miang Kham）的食客，當船隻和船屋駛過昭披耶河（Chao Phraya River），焦糖色的波浪打向用餐區，顧客笑著從位子上跳起。
洪水爆發時，餐廳老闆提提朋（Titiporn Jutimanon）本打算暫停營業，但他很快意識到，客人實際上不介意在被水環繞的地方用餐。
民眾在這間特別餐館用餐的影片迅速在社群媒體上成為話題；提提朋告訴法新社：「顧客口耳相傳這個概念。」
曼谷和其他疫情熱區的餐廳生意因疫情飽受衝擊，儘管當局9月允許恢復內用，泰國餐廳協會（Thai Restaurant Association）指出，約有5萬間餐廳持久倒閉。
提提朋對能開門營業表示感激，他說：「若我不得不再次暫關餐廳，它肯定無法生存。」用餐顧客也認為，經濟慘澹之際，水景餐廳的概念相當不錯，「老闆將危機化為轉機」。
同時，提提朋指出，經營淹水餐廳是一項艱鉅工作，員工必須在拿著顧客食物的同時穿過積水，打烊時還得清理泥土。
不過，許多國家的衛生當局建議民眾不要讓自己暴露在積水中，氾濫污水的糞便、化學物質和工業廢物，恐導致疾病以及開放性傷口感染。（譯者：張璦/核稿：劉學源）1101008
(時報資訊)
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