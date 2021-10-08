聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天指稱富有國家霸占COVID-19疫苗，既不道德又愚蠢，並說不讓窮國取得疫苗，也可能損害富國本身的防疫工作。
世界衛生組織（WHO）表示，完整接種覆蓋率超過40%的國家，對於阻止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）危機所作貢獻太少，他們應該確保疫苗分送到仍暴露於病毒風險的國家。
世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，世衛原本希望在9月底前每個國家都有1成的完整接種覆蓋率，但有56個國家未達目標，「但這不是他們的錯」。
譚德塞與古特瑞斯今天一起舉行線上記者會。
世衛表示，目前全世界每個月可製造出15億劑疫苗，也就是說不到一週時間的產量，就能達成10%覆蓋率所需。
古特瑞斯說：「疫苗分配不均，形同煽風點火助長COVID-19疫情。」
他表示：「這會讓病毒變異株恣意滋長與擴散，恐會再讓全球數百萬人喪命，而經濟低迷時間拖長可能造成數兆美元損失。」
古特瑞斯說，若病毒在接種覆蓋率低的地區擴散，則變異株出現機會更大，也可能會對疫苗產生抗性。
「已開發國家努力要將覆蓋率普及全體民眾，一次、兩次、三次地施打，所有努力將化為烏有，而民眾也不能受到保護。」
「因此，疫苗分配不均，不僅是不道德的問題，也很愚蠢。」（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1101008
(時報資訊)
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