美國周三 (6 日) 公布9月「小非農」ADP 就業數據顯示，就業人數新增56.8萬人，增幅創6月以來新高，周四公布的上周初領失業金人數則是降至32.6 萬人，優於市場預期，但周五最新非農就業報告顯示，新增僅19.4萬人，遠低於市場預期，導致道瓊期指周五盤前漲勢急挫翻黑，那斯達克100指數期貨則是上揚。

截至台灣時間8日晚間8點45分，道瓊期指下跌35.0點或0.10%、暫報34719.90點；標普500指數期貨上漲1.7點或0.04%、暫報4401.50點；那斯達克100指數期貨上漲42.4點或0.28%、暫報34869.00點。美國10年期公債殖利率升勢收斂、來到1.579%，稍早一度升至1.6%關卡。

美國勞工部公布最新就業報告，美國9月非農就業僅新增19.4萬人，創下今年1月以來最糟糕紀錄，遠低於市場預期，也低於前值的23.5萬人，美國失業率則勢持續降至4.8%，休閒業、酒店、專業與商務服務業顯著增加，且優於市場預期與前值，每小時薪資則是上漲4.6%，勞動參與率稍降、達61.6%。

(時報資訊)

#美國 #ADP #非農 #道指 #標普500 #那指

主要市場指數

紐約道瓊
34754.94 +337.95(0.98%)
05:16
S&P500
4399.76 +36.21(0.83%)
05:16
Nasdaq
14654.02 +152.10(1.05%)
05:16
費半指數
3274.48 +35.69(1.10%)
05:15
日經225
28048.94 +370.73(1.34%)
14:15
南韓KOSPI
2956.30 -3.16(0.11%)
17:03
香港恆生
24837.85 +136.12(0.55%)
16:08
上證指數
3592.17 +24.00(0.67%)
15:00
深圳成指
14414.16 +105.15(0.73%)
16:29
英國FTSE
7090.39 +12.35(0.17%)
21:01
法國CAC
6586.89 -13.30(0.20%)
21:01
德國DAX
15239.27 -11.59(0.08%)
21:01

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