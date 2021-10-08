美國周三 (6 日) 公布9月「小非農」ADP 就業數據顯示，就業人數新增56.8萬人，增幅創6月以來新高，周四公布的上周初領失業金人數則是降至32.6 萬人，優於市場預期，但周五最新非農就業報告顯示，新增僅19.4萬人，遠低於市場預期，導致道瓊期指周五盤前漲勢急挫翻黑，那斯達克100指數期貨則是上揚。
截至台灣時間8日晚間8點45分，道瓊期指下跌35.0點或0.10%、暫報34719.90點；標普500指數期貨上漲1.7點或0.04%、暫報4401.50點；那斯達克100指數期貨上漲42.4點或0.28%、暫報34869.00點。美國10年期公債殖利率升勢收斂、來到1.579%，稍早一度升至1.6%關卡。
美國勞工部公布最新就業報告，美國9月非農就業僅新增19.4萬人，創下今年1月以來最糟糕紀錄，遠低於市場預期，也低於前值的23.5萬人，美國失業率則勢持續降至4.8%，休閒業、酒店、專業與商務服務業顯著增加，且優於市場預期與前值，每小時薪資則是上漲4.6%，勞動參與率稍降、達61.6%。
(時報資訊)
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