9日開始就是三天國慶連假，根據民航局統計，離島各航線離峰時段尚有零星空位，交通部祁文中次長今天前往松山機場視察疏運情況時也當場協調民航業者，必要時，業者將放大機型協助疏運旅客。

隨著連假到來，交通部8日啟動國慶假期疏運工作，民航局長林國顯指出，隨著疫情趨緩，國內航班及旅遊人潮已逐步恢復，民航局已依據雙十連假訂位狀況增開第2波加班，目前各航線離峰時段航班均尚有空位，尚未訂妥機位旅客，可多加利用。

祁文中指出，要求民航局與航空公司，應持續視需求滾動調整運能，並務必依照中央流行疫情指揮中心指示確實執行各項防疫措施。

祁文中說，交通部已經擬訂疏運計畫，若遇天候等異常狀況，會啟動應變機制，除了加班機，航空公司也允諾會配合放大機型，讓民眾可以平安返鄉、歡喜出遊。

(時報資訊)