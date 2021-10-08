全球天然氣飆歷史天價，油氣大國美國也剉咧等。美國天然氣供應協會（NGSA）指出，美國今年冬天雖只比去年略冷，但恐怕不足以抑制天然氣飆漲。

NGSA在7日發布的報告指出，今年冬季氣溫料比去年低了1％，與過去3年冬天的情況相去不遠。若今冬的低溫狀況一如NGSA預期，到明年3月為止，美國天然氣庫存量為1.7兆立方英尺，雖較5年平均值低了6.3％，還是足以消弭天然氣實質短缺的疑慮。不過萬一今冬氣溫近似2013-2014年寒冬，NGSA預測到了明年3月，天然氣庫存量不到1兆立方英尺，這恐會促使價格飆升。

其實冬季還沒到，美國基準天然氣價格已來到每百萬英熱單位5.64美元，比去年冬天的均價高出83％。爭相向美國及其他地區採購液化天然氣（LNG）的歐洲和亞洲，當地天然氣價格漲了6到7倍。

撇開天候因素不說，部分假設似乎過於樂觀。替NGSA撰寫報告的能源諮詢機構Energy Ventures Analysis預測，在天然氣一片漲聲的帶動下，今冬乾（天然）氣產量應會比去年冬天增加3.7％，然而目前未見供應商有明顯增產跡象。

根據油田服務商貝克休斯（Baker Hughes）資料，儘管從5月至今，天然氣價格幾乎翻了1倍，這段期間美國運作中的乾氣鑽井平台數量卻停滯。

即便天然氣生產商在未來幾周加緊鑿井，可能為時已晚，趕不上入冬後的需求，新井要花3到6個月才能投產。

還有其他因素，讓今冬天然氣庫存量預測特別棘手，包括美國液化天然氣出口擴大、歐亞地區天然氣價格持續攀漲、一些機構預測歐洲今冬會迎來酷寒氣候。

此外，煤炭在美國稀缺且價格昂貴，侷限電力市場改用此骯髒燃料發電的規模，這些變數也會將天然氣價格推上新高。

結論是美國人今年冬天雖毋須擔心燃料不足，但花費不見得便宜。

(時報資訊)