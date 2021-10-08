鈺齊-KY（9802）8日公布自結9月合併營收14.8億元，年增63.35％，以美元計價，年增72.08％，僅次於8月15.03億元，創單月營收次高；累計今年前九月合併營收達110.46億元、年增32.03％，以美元計價，年增40.25％，創同期新高。
至於鈺齊第三季合併營收41.5億元，季增19.27％、年增28.99％，單季營收首度突破40億元，續創單季營收新高。
鈺齊說，9月營收14.8億元、年增63.35％，不僅出現淡月不淡，逆勢增長，也創同期新高創，及單月營收次高。鈺齊累計今年前九月合併營收110.46億元，年增32.03％，以美元計價，年增40.25％。
若以接單幣別美元計價，累計今年前九月營收逾3.93億美元，提前超越2020年全年以美元計價營收3.84億美元。
鈺齊表示，依據產業季節性因素及歷年出貨節奏，每年3月～4月，及9月～10月，通常為單月營收相對低點，雖然第三季仍受疫情干擾，然在稼動率逐步拉升，及產能持續恢復下，加上遞延出貨的挹注，自第三季以來，產銷已明確呈現逆勢增長態勢，在訂單充沛飽滿，及產能擴增有成的雙重助威，集團研判其營運規模，必將逐季增長，中長期營運成長動能可期。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：