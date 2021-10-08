鈺齊-KY（9802）8日公布自結9月合併營收14.8億元，年增63.35％，以美元計價，年增72.08％，僅次於8月15.03億元，創單月營收次高；累計今年前九月合併營收達110.46億元、年增32.03％，以美元計價，年增40.25％，創同期新高。

至於鈺齊第三季合併營收41.5億元，季增19.27％、年增28.99％，單季營收首度突破40億元，續創單季營收新高。

鈺齊說，9月營收14.8億元、年增63.35％，不僅出現淡月不淡，逆勢增長，也創同期新高創，及單月營收次高。鈺齊累計今年前九月合併營收110.46億元，年增32.03％，以美元計價，年增40.25％。

若以接單幣別美元計價，累計今年前九月營收逾3.93億美元，提前超越2020年全年以美元計價營收3.84億美元。

鈺齊表示，依據產業季節性因素及歷年出貨節奏，每年3月～4月，及9月～10月，通常為單月營收相對低點，雖然第三季仍受疫情干擾，然在稼動率逐步拉升，及產能持續恢復下，加上遞延出貨的挹注，自第三季以來，產銷已明確呈現逆勢增長態勢，在訂單充沛飽滿，及產能擴增有成的雙重助威，集團研判其營運規模，必將逐季增長，中長期營運成長動能可期。

(時報資訊)

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