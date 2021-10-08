大陸電力供應緊張之際，大陸國務院總理李克強8日主持召開國務院常務會議指出，在保持居民、農業、公益性事業用電價格穩定的前提下，將市場交易電價上下浮動範圍，調整為原則上不超過20％、高耗能行業不受上浮20％限制。

陸媒引述李克強表示，要進一步部署做好今冬明春電力和煤炭等供應，同時堅決遏制「兩高」項目盲目發展，完善地方能耗雙控機制，糾正有的地方「一刀切」停產限產或「運動式」減碳。

會議指出，2021年以來國際市場能源價格大幅上漲，大陸電力、煤炭供需持續偏緊，多種因素導致近期一些地方出現拉閘限電，為正常經濟運行和居民生活帶來影響。

大陸今冬明春電力、煤炭供求壓力依然較大，會議強調，保障能源安全、保障產業鏈供應鏈穩定是「六保」的重要內容，要發揮好煤電油氣運保障機製作用，有效運用市場化手段和改革措施，保證電力和煤炭等供應。

(時報資訊)