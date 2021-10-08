基本工資審議委員會最終結果今正式出爐，自明年元旦起，基本工資「六連升」，時薪從160元提高到168元，增幅為5％；「月薪」部份，由原本的2萬4000元，提高到2萬5250元，增幅是5.2％；原物料上漲之際，人力專家憂心，接下來外食費引爆跟漲潮，每回變動5元、10元，恐怕大於薪資增幅，若實質購買力沒有增加，勞、資雙方可能雙輸，政府美意白忙一場。
人資專家楊宗斌提醒，若因基本工資調高，店家將把人事成本轉嫁給顧客，像是「外食費」跟漲，便當、手搖飲料、蚵仔麵線每回變動5元、10元，都大於薪資增幅，政府應謹慎評估「經濟淨效果」，比如顧慮到中小企業的承受度，還有聘用較多計時人員的服務業，若民眾實質購買力沒有增加，最終可能出現勞、資雙輸的局面。
反之，企業增加員工薪資、進而帶動消費，若當下物價波動較小，薪資漲幅大於物價漲幅，代表實質購買力增加，楊宗斌認為，調薪機制是正向循環，進而促進內需經濟，才有創造雙贏局面。
這次基本工資調整，正當國內物價波動較大的時刻；主計總處昨公布，9月CPI年增率2.63％，創近8年半新高，受原物料上漲影響，政府關注17項重要民生物資中，沙拉油及調理油上漲9.86％最多，豬肉上漲7.75％次之。
楊宗斌也認為，基本工資精神是考量弱勢勞工，避免擴大貧富差距，而且，弱勢者特別容易受到疫情影響，不少人甚至需要紓困度日；只是凡事一體兩面，若薪資上漲，企業將人事成本轉嫁給消費者，也就是勞工自己，而且還可能減少人員聘用機會，或改採「自動化」生產系統、AI服務模式，甚至出現關店、企業倒閉危機。
另一方面，假如減少「時薪人員」的使用、降低到班時數，變相增加「正職人員」工作量，恐怕導致過勞風險、提高離職率。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：