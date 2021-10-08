基本工資審議委員會最終結果今正式出爐，自明年元旦起，基本工資「六連升」，時薪從160元提高到168元，增幅為5％；「月薪」部份，由原本的2萬4000元，提高到2萬5250元，增幅是5.2％；原物料上漲之際，人力專家憂心，接下來外食費引爆跟漲潮，每回變動5元、10元，恐怕大於薪資增幅，若實質購買力沒有增加，勞、資雙方可能雙輸，政府美意白忙一場。

人資專家楊宗斌提醒，若因基本工資調高，店家將把人事成本轉嫁給顧客，像是「外食費」跟漲，便當、手搖飲料、蚵仔麵線每回變動5元、10元，都大於薪資增幅，政府應謹慎評估「經濟淨效果」，比如顧慮到中小企業的承受度，還有聘用較多計時人員的服務業，若民眾實質購買力沒有增加，最終可能出現勞、資雙輸的局面。

反之，企業增加員工薪資、進而帶動消費，若當下物價波動較小，薪資漲幅大於物價漲幅，代表實質購買力增加，楊宗斌認為，調薪機制是正向循環，進而促進內需經濟，才有創造雙贏局面。

這次基本工資調整，正當國內物價波動較大的時刻；主計總處昨公布，9月CPI年增率2.63％，創近8年半新高，受原物料上漲影響，政府關注17項重要民生物資中，沙拉油及調理油上漲9.86％最多，豬肉上漲7.75％次之。

楊宗斌也認為，基本工資精神是考量弱勢勞工，避免擴大貧富差距，而且，弱勢者特別容易受到疫情影響，不少人甚至需要紓困度日；只是凡事一體兩面，若薪資上漲，企業將人事成本轉嫁給消費者，也就是勞工自己，而且還可能減少人員聘用機會，或改採「自動化」生產系統、AI服務模式，甚至出現關店、企業倒閉危機。

另一方面，假如減少「時薪人員」的使用、降低到班時數，變相增加「正職人員」工作量，恐怕導致過勞風險、提高離職率。

(時報資訊)