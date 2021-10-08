為解決晶片短缺問題，美國商務部9月23日召開半導體峰會，台積電、英特爾、三星電子、美光與多數半導體業者出席，美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimonda)卻要求業者在45天內，提交晶片庫存與銷售數據，雖然這是自願性質，但若不回覆政府的需求，可能動用《國防生產法》或是其他工具，引發市場譁然。若從美國給出的26道題目來看，了解美國到底想要知道什麼事情。

據韓國經濟日報報導，美國政府等於是把廠商逼到牆角，業界人士指出，公開相關數據等於是逼迫公司提供半導體水平，讓廠商議價出現弱勢，同時蘋果、特斯拉等廠商也不願意公開數據，因為這些資訊可以用來識別產品效能與市場競爭力，全部透明將對企業造成損害。

報導認為，即使企業非常不願意提供他們的內部數據，但不太可能拒絕要求，因為美國政府考慮採取法律措施以達成它們的目標，甚至協助英特爾在美國建立本土半導體供應鏈，這也符合美國戰略目標。

據《BusinessKorea》報導，南韓產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九表示，他了解南韓企業對美方要求的憂慮，政府將持續與美方協商，盡量減少損失。業界人士指出，美國主要是車用晶片嚴重短缺，但三星並非在這領域擅長，SK海力士大部分業務則來自記憶體晶片，但目前也處於供給大於需求的情形，對美方這項要求難以理解。

台灣也引起風波，立委質疑美國政府要求，是否衝擊台積電等半導體業者，發基金召集人龔明鑫致電台積電及經濟部確認後確認，美國商務部官網在峰會後上公開提出26個問題，希望各界在11月8日前主動提供資訊、以了解整體供應鏈上下游狀況，美國政府可提供協助。

國發會表示，這些問題是否須揭露特定客戶之商業資訊，填答人仍有裁量空間，台積電也表達不會透露個別客戶之商業機密資訊。

經濟部長王美花也回應此事，指出經濟部與台灣關鍵半導體業者合作緊密，也持續掌握狀況，並適時提供協助，台灣業者了解全球車用晶片需求關係重大，也牽涉全球景氣復甦速度，以台積電為例，該公司積極投入與利害關係人合作，克服缺貨問題，在車用晶片關鍵的MCU晶圓品項上，較2020年產能增加達60％。

經濟部指出，台灣與美國政府建有多方面溝通管道、訊息往來順暢，台灣尊重並理解美國商業法律規範，若我業者在國際競爭時面臨不合理要求，政府必然會給予必要之協助與關切，不讓台灣企業於國際間孤軍奮戰。

根據美國政府聯邦公報(U.S. Federal Register)公布的美國商務部調查問卷，分為2大部分、各13道題目，一種是IC設計、前後端晶片製造、封測業者、半導體通路商，另外一種是半導體產品或晶片的中間及終端用戶。

以半導體業者為主的前半段問題來看，主要圍繞在該公司在半導體供應鏈的角色，能提供的半導體產品、製程節點、半導體材料與生產設備等，以及 2019、2020 和 2021 年的實際年銷售額或估計年銷售額，根據以上索取數據來看，有些資料的確牽扯與客戶相關數據，但大部份透過財報也可以略知一二。

至於哪些訂單積壓最多，每個產品的前3名客戶以及每個客戶占該產品銷售額比重，以及每個高階產品生產時程、產品交貨時程，供應緊繃發生的主要問題，需求超過產能的應對方式，以及未來6個月如何應付客戶需求等，有關係與客戶訂單與出貨狀況的細節提問，但也算不上是商業機密。

反而在後半段問題，美國政府提問客戶是否有突然取消訂單，並要求一定要解釋這個重大問題，以及廠商是直接向半導體業者採購，還是透過通路商，顯見美國的確想要了解過程中是否有人囤貨，以及晶片在市場流動的方向。

以台積電為例，每一季公布的財報內容清楚寫道，包括各製程節點銷售分析、-技術平台銷售分析，至於廠區、掌握技術以及晶片種類，都可以在官網取得資訊，除了前3大客戶名單以及銷售占比、採用，大致能滿足美國政府需求。

但除了台積電，主要先進製程大廠包括三星電子、英特爾，幾乎沒有在財報或是電話會議透露過各製程節點對銷售額的貢獻，主要圍繞在產品身上。也就是說，這些資訊提供對於台積電來說可能相當正常，但三星電子等韓廠從未這麼仔細公布半導體製程對於銷售貢獻，甚至是每個技術平台的銷售分析，三星都未仔細公開過。

前半段問卷還有個對於三星、英特爾的重大問題，也就是所提供的晶片產能到底是自行生產還是外包，由於英特爾今年才宣布重返晶圓代工領域，2018年PC的處理器晶片供應短缺，一度引爆PC市場危機，三星也是傳出今年找上聯電要產能，如今卻要坦誠公開自產還有外包情況，對於2大廠無疑是巨大壓力。

從美國政府角度來看，廣納前後端晶片製造商、封測業者與通路商行動，以及各產業業者下單實際情況，此舉不僅能清楚掌握半導體供應鏈真實市況，根據近日工研院產科國際所研究總監楊瑞臨指出，過去大陸ICT業者就針對智慧型手機、筆電供應鏈有囤貨現象，他認為這次車用晶片荒也有疑似可能來自大陸車用電子供應鏈囤貨所致。

目前封測重鎮、MCU主要供應國之一的馬來西亞面臨疫情峰所產能所苦，半導體交貨期9月拉長至超過21周，為連9月拉長，就算這些資料從台灣半導體業者財報或相關資料就能取得，但更深層的客戶相關資訊，台積電、聯電等台灣半導體業者拒絕提供客戶機密資料給美國政府，台灣政府也必須履行承諾，「給予必要之協助與關切，不讓台灣企業於國際間孤軍奮戰」。

(時報資訊)

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