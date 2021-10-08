台股近期震盪，但隨著第四季美國感恩節、聖誕節消費旺季行情到來，以及台灣疫情受控、消費信心回升，10月振興券發放，配合疫苗覆蓋率提升，都將有助內需動能回升，台股後市看俏。
施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光指出，從評價面來看，台灣企業的股東權益報酬率(ROE)較過去提高，目前居於新興市場之冠、全球第二高水位，在台股本益比降至15倍的相對低檔之下，股價修正後的逢低進場良機已經浮現。除此之外，歷史經驗顯示，9～10月通常是逢低進場布局的時點，只要經濟處於擴張，即使動能下滑，股市依然後市可期。
詹祖光指出，如果看到台股的產業面。今年下半年至明年上半年，半導體成長動能可望延續，如晶圓代工、ABF載板、矽晶圓等，其客戶已在預定未來一年產能，報價趨勢往上。而車用IC缺貨，使得今年車市不如預期，需求延至明年。
此外，因今年零件缺貨、疫情停工，運輪量能不夠，明年需求遞延，或需要建立安全庫存的還有電源管理等特殊應用IC、筆電、電視、網路交換器、伺服器、單車、衣服、鞋子等消費品。
今年企業獲利仍在上調，但明年可能有基期太高疑慮，目前最新預估台股2021年與2022年企業獲利年增率分別為50％與0％，但好處是投資人對明年預期很低，如果明年歐美景氣續擴張，台灣也將隨之成長，仍可以樂觀看待。
(時報資訊)
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