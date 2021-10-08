台灣鋼鐵集團旗下扣件線材大廠春雨（2012）8日公告，9月份自結合併營收為新台幣11.77億元，較去年同期成長72.78％；第三季營收33.78億元，較去年同期成長64.05％，累計前三季合併營收為85.51億元，較去年同期增加48.11％。值得一提的是，9月份營收不僅創單月歷史新高，第三季營收、前三季營收，均創下歷史新高，繳出亮麗的成績。
春雨表示，春雨前三季營收表現屢創佳績，扣件線材方面，主要在台灣內銷線材較去年同期增加約103％，外銷螺絲亦較去年同期大幅增加。而大陸地區9月因能耗雙控限電，東莞廠雖受部分影響，但藉由調整上班時間，利用節假日及夜間的錯峰時段進行生產，9月營收僅較上月減少約10％，且10月份已恢復供電，後續仍須再觀察限電措施。另印尼地區，因政府加快施打新冠疫苗施的速度，疫情已獲控制，備受壓抑的市場需求終於恢復，使印尼廠出貨量大增，9月營收亦創設廠以來新高。
春雨在設備方面，子公司春日機械（4544）於9月29日提出上市申請。春日機械主要產品為扣件成型設備，產品外銷多國，在中國上海地區亦有設製造工廠，主攻大陸內銷市場。2021年前8月，受貨櫃櫃位難求，以及運費高漲之不利因素下，影響了部分客戶的出貨排程，然隨著運價有所調整，及台灣扣件出口量大幅成長之際，連帶使扣件設備需求大增，9月營收成長，走出低迷，恢復至2019年美中貿易戰前之水準，預期未來將挹注春雨集團更多營收及獲利。
春雨進一步分析指出，中國為世界最大鋼鐵產品供應國，在長期推動碳中和政策下，將限制高爐廠產量，再加上近期中、澳經貿衝突，澳煤進口下滑，動力煤價格大漲，以致發電成本暴增，導致減少發電。在減碳及缺電雙重夾擊下，勢必衝擊中國鋼鐵上游產品之產能，在疫情漸緩市場需求逐漸增強之際，供給量卻受壓抑，預期將拉升國際鋼市價格。目前春雨訂單能見度可達明年第2季，也結合外部合作夥伴及擴充瓶頸產線來因應，第四季營收仍有望繼續維持第三季的水準，所以公司樂觀看待第四季營運表現。
(時報資訊)
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