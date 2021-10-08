新台幣避險成本減輕，中國人壽8日公告，9月稅後獲利19億元，比去年同期增近81％，主要就是去年避險成本是今年的2倍，而前九月中壽累計稅後獲利259.4億元，同比成長近75％，每股稅後獲利5.48元，即已賺逾半個資本額。

因為資本市場先前都是史上未見的多頭行情，再加上今年新台幣避險成本大減，同時第三季現金股利進帳，壽險公司前九月獲利都極亮眼，中壽前九月稅後賺259.4億元，續創中壽成立近60年來的同期及全年獲利新高。

中壽亦是以傳統壽險為主力商品，9月新契約保費近80億元，有一定的首年度成本，但中壽9月並未大量實現資本利得，現金股利約有8～9億元進帳，主要是9月新台幣貶值，匯兌成本低，單月稅後可賺19億元，是目前已公布獲利的四家壽險公司中，單月獲利第二高，僅次於南山人壽的41億元。

(時報資訊)

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