受到大陸限電、美國打算縮減購債等因素干擾，台股近期震盪不小，讓許多投資人哀鴻遍野，有網友就透露自己手上有33元的友達及150元的長榮股票被套牢，想詢問大家認為哪一個股票比較快解套？引起網友們熱烈討論，有內行網友給出一項建議，先賣掉150元的長榮，再攤平33元的友達，等待的時間會比較短。
長榮7月初站上233高點後，短短3個月股價已崩跌超過57%，今（8日）收在100元，下跌2.5元（或2.44%）；友達在4月初衝上35.55元高峰後，近期多在17元左右徘徊，今收在17.10元，下挫0.3元（或1.72%），股價已下殺超過50%。
網友在PTT論壇上發文表示，起初操作友達與長榮股票時都有賺錢，但重新買進後卻追高，目前手上有33元的友達與150元的長榮，在不考慮攤平的狀況下，詢問大家覺得兩種股票中，哪一支股票會比較快解套？文章一出引起網友們熱烈討論。
對此，選擇長榮的網友認為，長榮最高點在233元，買150還有點機會，但友達是「山頂」的33元，困難度比較高，「硬要選得話長榮有點機會，友達可能要等下一個upcycle」、「長榮短期有機會大彈給你停損」、「兩張我都有，大概長榮簡單點」、「對長榮比較有信心」、「一定是長榮，至少上下洗幅度大很容易靠短波段止損。」
選擇友達的網友則點出，友達成本比較低，且電子廠景氣循環較快，長遠來看，解套機率比較高，「面板十年有機會一輪，航運大概百年」、「友達還可以拚轉型，長榮轉個毛線」、「友達吧，再怎樣未來面板應該也比送貨容易有轉機」、「友達轉型可能有機會吧」、「友達一票，前十年共配大約4元，明年配3元，但長榮除非再有大疫情，不然只能交給孫子解套。」
不過也有內行網友分享自己的看法，認為原Po先賣掉150的長榮，並攤平33的友達等待時間最短；此外，也有人建議，時間也是成本，等大盤回穩後老實認賠殺出，選擇新的投資標的，反而比較快彌補虧損，「砍了吧，這價位下面一堆人輪不到你解套」、「這兩隻都套慘了，怨氣深重」、「砍掉轉念會更好」、「砍再買別的，還有機會補回來」、「砍唯一解，這次教訓可以讓自己學到很多。」
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
(時報資訊)
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