今年上半年，全球金融科技投資熱潮大爆發，金額衝上980億美元，創歷年同期新高。第一金投信指出，疫情催化數位經濟蓬勃發展，搭配景氣復甦行情，正拉動金融科技服務需求快速增長，為投資人帶來龐大的投資機會。
專業諮詢機構KPMG統計，今年上半年全球金融科技投資金額達980億美元，年成長1.8倍，創下歷年同期新高，預期全年將挑戰2019年的2,153億美元新高紀錄。
第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人常李奕翰表示，去年上半年受到疫情重創，金融科技產業跌落谷底，不過，隨著居家工作的盛行，線上購物、訂餐、娛樂等訂單滿載，全數仰賴電子支付、資料處理、借貸等金融科技服務，投資熱潮也自谷底迅速回溫。
雖然目前各國經濟解封，但經過一年多的紮根發展，數位經濟已成為多數人的生活新常態，金融科技商機、投資熱度不減反增。以今年8月為例，全球電子支付巨頭Square，宣布併購澳洲大型金融科技公司Afterpay，交易總值達290億美元，立刻吸引市場目光。
常李奕翰表示，Afterpay主打的「先買後付（Buy now and pay later）」服務，讓消費者在購物時直接將商品帶回家，後續再分多期還款，而且不需要信用卡之類的證明，提升購買意願，因此過去一年成長速度驚人，上市以來股價也飆漲42倍。
除了先買後付之外，加密貨幣交易所Coinbase、在線券商Robinhood兩大上市案，及線上支付巨擘Paypal將推出股票交易平台服務等，都為金融科技產業帶來多樣化的投資話題。
常李奕翰看好，金融科技前景樂觀，中長期將為投資人帶來豐富的回報。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：