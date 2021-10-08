高通技術公司攜手橫跨關鍵平台的生態系領導企業和OEM廠商，透過支援高通FastConnect系統的Windows 11 PC，為具延遲敏感的電競、生產力和學習應用領域重新定義對無線連網體驗的期待。
採用高通四個空間串流同步雙頻（DBS）設計的雙Wi-Fi用戶端，可同時使用多個Wi-Fi頻段和天線實現超越傳統單頻段連線的效能。透過同時使用2.4GHz和5GHz頻段（或在6GHz可用時），可為終端使用者從系統層面簡單快速地解決單頻段延遲問題。
微軟公司Windows平台與服務專案管理副總裁Ian LeGrow表示：「微軟很高興將『雙Wi-Fi用戶端』引入Windows 11生態系統，讓我們的Windows OEM廠商和生態系領導企業能在最新Wi-Fi硬體上帶來低延遲的效能表現。現在電競和其他具延遲敏感的應用可以利用兩個同步的Wi-Fi連線提供最頂級的使用者體驗。」
高通技術公司副總裁暨行動與運算連線部門總經理Dino Bekis 表示：「在打造具有吸引力、參與感、與沉浸式體驗方面，高效能、穩健可靠且低延遲的無線連網能力已成為比以往都更加重要的因素。與微軟的獨家合作，對於透過採用高通技術公司最新Wi-Fi 6E四個空間串流同步雙頻的終端實現Windows 11的願景至關重要。透過此專案合作，我們將能因應無線領域前所未有的挑戰，並向整個生態系廣泛地擴展這些頂級功能。」
Valve已在Steamworks SDK中率先加入雙Wi-Fi用戶端，以支持數百萬電競玩家透過Steamworks SDK為連網帶來低延遲和無抖動的線上遊戲。這包括Valve熱門線上遊戲《Dota 2》和《絕對武力：全球攻勢》（CS:GO），當遊戲在支援FastConnect連接系統的Windows 11電競裝置上運行時，它們將受益於增強及持續的反應能力。
即使是偶發的高延遲（抖動）也會嚴重影響線上電競體驗，這也導致PC電競玩家堅持通過有線的方式連接乙太網路。採用高通四個空間串流同步雙頻的雙Wi-Fi用戶端可滿足長時間持續的低延遲需求，以媲美有線的反應能力釋放卓越電競體驗。
來自Valve的Fletcher Dunn表示：「我們看到雙Wi-Fi用戶端可大幅減少抖動和封包遺失，特別是當存取點負載較重時更是如此。這對於所有線上遊戲都很重要，尤其讓CS:GO和Dota 2等具有競爭力的線上遊戲受益。使用Steamworks SDK進行連網的遊戲將在不增加開發時間的情況下享有上述優勢。」
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：