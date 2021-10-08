中華開發金控8日公布上月獲利，受惠子公司中華開發資本認列大樓出售獲利挹注，9月份自結稅後獲利73.29億元，累計前三季稅後獲利306.93億元，每股盈餘2.05元。

子公司凱基銀行9月份主要來自利息及手續費收入等核心收益，稅後獲利3.05億元，累計前三季稅後獲利36.43億元。證券業務部份，因臺股受全球不確定因素影響，走勢量縮震盪整理，但凱基證券包含經紀、衍商、債券等主要業務仍維持穩健表現，九月份稅後獲利6.94億元；累計前三季稅後獲利101.66億元。中華開發資本九月份稅後獲利59.38億元，主要來自於大樓出售獲利入帳，累計前三季稅後獲利89.96億元。中國人壽9月稅後獲利19.01億元，累計一至九月獲利為259.37億元。

開發金控發言人張立荃表示，開發金控已於10月1日股東臨時會通過以股份轉換方式將中國人壽納為100％ 持股之子公司，預計在今年12月27日完成股份轉換。開發金控將加速包括銀行、證券、私募股權、資產管理和保險之相關業務推展，強化集團競爭力及發揮經營綜效，發揮創業精神與創新能力，達成開發金控成為亞洲領先的金融企業之願景。

(時報資訊)

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