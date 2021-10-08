在全球減碳的趨勢下，中國也加強落實能耗雙控政策，陸續在多省進行全面性停電。根據《財訊》報導，在正值各類產業旺季之初停電，台商有苦說不出，包括PCB、汽車零組件與電鍍廠受衝擊最大；但此次停電衝擊，也反讓台灣擁碳權公司股價顯得特別來電。

中國此次限電政策未來是否會造成不定期停電，已成為許多原本業績與股價穩健的公司，股價出現修正的風險。不過包括華紙、永豐餘、農林等在台灣擁有碳權優勢的公司，近期股價反而強強滾。

其中華紙的廣東子公司鼎豐紙業，擁有近30000公頃的林地，兩岸植林面積約1個台北市大小，外界預估至少值30億元。《財訊》報導指出，永豐餘在兩岸也有超過40000公頃林地，可觀的碳權資產都讓股價轉強。

台灣的大地主農林，全台擁有土地面積3700公頃，在三陽董座吳清源擔任農林董事長後，在各地山區推出的休閒農場於疫情趨緩後開放，人潮與業績均逆勢增漲；加上台灣農林山坡地眾多，持續種植林地取得碳權，未來碳權價值，估計也將慢慢浮現。

(時報資訊)

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