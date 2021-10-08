針對基本工資調升的議題，總統蔡英文發文表示，國慶連假前基本工資連續6年調漲，面對疫情挑戰，台灣的經濟仍能維持成長，這要歸功於每一位國人共同的努力。

蔡英文指出，這一年多來，感謝大家團結防疫，成為國家經濟最堅實的支柱。政府也應該將經濟成長的果實，回饋給辛苦的勞工朋友，照顧每一位勞工。

她表示，基本工資審議委員會決議調漲基本工資，是就任以來，連續第6度調漲基本工資。同時，針對疫情當中受損的產業，政府也會有相關的配套措施，協助產業度過難關。

經過這6次調漲，基本工資已經從2萬0,008元調漲為2萬5,250元，時薪也一路從120元調漲為168元，相信許多打工族，都會非常有感。

另外，8日起開始領取振興五倍券的紙本券，數位券及紙本卷也都開放使用。目前疫情獲得一定控制，接下來的階段，政府要全力拚振興，強化觀光消費的力道，協助百工百業重上軌道。

(時報資訊)