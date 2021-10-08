開發金控今日公布上月獲利，受惠子公司中華開發資本認列大樓出售獲利挹注，九月份自結稅後獲利73.29億元，累計前三季稅後獲利306.93億元，每股盈餘2.05元。
子公司凱基銀行九月份主要來自利息及手續費收入等核心收益，稅後獲利3.05億元，累計一至九月稅後獲利36.43億元。證券業務部份，因台股受全球不確定因素影響，走勢量縮震盪整理，但凱基證券包含經紀、衍商、債券等主要業務仍維持穩健表現，九月份稅後獲利6.94億元；累計前三季稅後獲利101.66億元。中華開發資本九月份稅後獲利59.38億元，主要來自於大樓出售獲利入帳，累計前三季稅後獲利89.96億元。中國人壽9月稅後獲利19.01億元，累計一至九月獲利為259.37億元。
開發金控發言人張立荃表示，開發金控已於10月1日股東臨時會通過以股份轉換方式將中國人壽納為100％持股之子公司，預計在今年12／27完成股份轉換。開發金控將加速包括銀行、證券、私募
股權、資產管理和保險之相關業務推展，強化集團競爭力及發揮經營綜效，發揮創業精神與創新能力，達成開發金控成為亞洲領先的金融企業之願景。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：