日本皇嗣秋篠宮文仁親王長女真子內親王將在本月26日與小室圭登記結婚，真子的婚事因爭議不斷，將不辦婚禮等儀式，私下與日皇德仁等告別，並將參拜昭和天皇墓告知婚事。
真子與小室圭4年前宣布訂婚，但因傳出小室的母親與人有財務糾紛，導致婚期一延再延，今年10月1日宣布將在26日登記結婚，不舉行婚禮等任何結婚相關儀式；真子原本因結婚脫離皇籍所能領取的一筆補助金（一時金），真子也予以婉拒不領。
此外，真子因為婚事爭議，認為自己、小室圭與家人長期受到言語霸凌，被醫師診斷罹患「複雜性創傷後壓力症候群」（complex post-traumatic stress disorder，complex PTSD）。
日本放送協會（NHK）報導，上皇明仁侍從次長高橋美佐男今天在例行記者會上表示，真子是上皇明仁的第一個孫女，上皇夫妻都相當擔憂真子的健康。
報導說，真子今後將會拜訪天皇德仁夫妻與上皇夫妻話別。
另外，真子預定下週將參拜曾祖父昭和天皇夫妻的陵墓，向祖先告知將結婚一事。
真子與小室將在10月26日登記結婚，當天並將連袂舉行記者會，兩人婚後預定赴美定居。
依日本法律規定，女性皇族結婚時將脫離皇籍，不再是皇室成員。
(時報資訊)
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