國際板債市再增一檔綠色債券，由法國外貿銀行（Natixis）8日同時在台北櫃買中心和盧森堡交易所兩地同時掛牌，為30年期、1.8 億美元規模的可贖回零息債。該行表示，發行相當成功，債券吸引大量法人投資者認購。法國外貿銀行亞太區環球市場主管 Viet Linh Ha Thuc指出，此項交易反映出投資者陸續響應對增加 ESG 投資的呼籲。
台灣的國際板債市今年來先有德意志銀行於8月間，發行該行在台灣的第一檔綠色債券，34年期、2億美元規模，亦是在台北、盧森堡兩地雙掛牌，獲得法人投資者的熱烈認購，國際板債市在跨國銀行圈的份量再上一城，也讓國際機構明白台灣法人投資機構的充沛資金實力，且對具有永續意義的綠色金融給予高度認同。
德意志銀行和法國外貿銀行皆在台灣設有分行據點，在台灣市場的公開募資，也會提撥在台灣使用，以此次首檔綠色債券為例，法國外貿銀行表示，所得得款項將用於資助、或再融資法國 BPCE 銀行集團「可持續發展債券計劃」下現有及將來的綠色項目，尤其可再生能源項目，如太陽能光電、陸上和海上風電場、水電和生質能源及綠色建築，法國外貿銀行亞太區總裁 Bruno Le Saint 表示，「此次發債突顯法國外貿銀行植根台灣市場的決心」，亦展現團隊為滿足當地市場需求而推出創新產品的能力。
法國外貿銀行耕耘台灣市場已有悠久的歷史，近年來一直是台灣債券市場最出色的發行者之一。法國外貿銀行亦活躍於台灣的可再生能源領域，在多個重大項目中扮演重要角色，包括亞洲最大海上風電項目允能雲林風電場。除了可持續產品外，法國外貿銀行亦為台灣客戶提供一系列投資方案，在波動的環境中提高理想回報。
(時報資訊)
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