中國國家主席習近平8日與日本新任首相岸田文雄通話，這是岸田上任以來首次通話，也是兩國領袖1年多以來首次對話，雙方同意保持溝通。習近平強調，中日要妥善處理歷史、涉台等重大敏感問題，管控好分歧，並踐行真正的多邊主義。

共同社引述岸田強調，雖然維持穩定的雙邊關係，對地區和國際社會很重要，但日本將在關於中國人權和法治議題上「說該說的話」。

央視引述習近平表示，當前中日關係機遇和挑戰並存，中方願同日方加強對話合作，推動構建契合新時代要求的中日關係，而2022年是中日邦交正常化50周年，希望雙方重溫初心，相向而行。

習近平強調，中日要認真汲取兩國關係正反兩方面經驗，恪守中日四個政治文件確立的各項原則，切實踐行「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識，妥善處理歷史、涉台等重大敏感問題，管控好分歧，把握好正確方向，維護兩國關係政治基礎和大局。

(時報資訊)

#習近平 #岸田文雄

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