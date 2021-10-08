根據臺灣證券交易所統計，8日發行量加權股價指數收盤16640.43點，周漲69.54點，漲幅約為0.42％。日盛投信表示，9月以來至5日盤中低點台股已下挫約1300點，而支撐指數反彈的力道則來自於強勁的經濟成長動能與企業基本面，由於上市櫃公司獲利營收持續成長，對於台股第四季表現仍可期待。
本周產業別指數方面，漲幅以油電燃氣類指數上漲4.47％為最大，跌幅以航運類指數下跌6.85％為最大。
日盛上選基金研究團隊指出，2021年預估台灣經濟成長率坐5望6，創2011年以來最佳。受基期墊高影響，2021年下半年到2022年經濟將轉為穩定增長。今年上半年台股獲利約1.98兆元，創下歷年同期新高，預估2021全年獲利可望接近4兆元，預估2021年企業獲利年增率可望超過50％。隨著企業獲利成長，台股預估本益比回落至近14倍，位於5年平均約14.8倍以下，充分顯示未來投資價值。
(時報資訊)
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