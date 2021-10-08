人民幣兌美元在岸價（CNY）8日收市升135個基點，升破6.45，高見6.4454。人民幣兌美元在岸價收報6.4491，較「十一」長假前的下午4時30分收報6.4626，升135個基點，漲幅為0.21％，較晚上11時30分最後成交價6.448，走弱11個基點。
香港信報報導，離岸價（CNH）8日一度升破6.65，高見6.448，截至下午4時47分，離岸價報6.4515，在岸價報6.4474。官方8日開出的中間價報6.4604，較長假前中間價升250個基點，漲幅為0.38％。
交易員指出，大陸「十一」期間美元探底回升，而中美高層會談明顯利好市場風險情緒，市場結匯意願不減，使人民幣匯率持續偏強，CFETS指數創下5年8個月新高，短期或升破100關口。
另有交易員認為，市場關注美國非農就業數據，尋找聯準會更多的緊縮線索，美元料仍有上行動力，而這也會限制人民幣的反彈空間。
(時報資訊)
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