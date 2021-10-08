藻礁公投聯盟質疑三接及天然氣政策，經濟部次長曾文生重申，燃氣發電的碳排放僅約燃煤的一半，中油第三天然氣接收站（三接）對我國能源轉型的推動不可或缺，在邁向淨零碳排的過程更扮演著關鍵角色。以燃氣發電作為發展非核展綠的橋接選項，是全球許多國家採用的漸進作法，走向淨零要穩健前進，不能讓兩千三百萬人冒著巨大風險，追求跳崖式的淨零路徑。
中油強調，三接歷經三次大幅調整，改變設計、縮減規模，目前提出的「再外推方案」已經完全保留潮間帶藻礁並避開水下礁體，是兼顧穩定供電、減污減煤及藻礁保護的方案，經濟部及中油都會盡最大努力跟全民溝通。
藻礁公投聯盟對三接再外推方案的種種質疑，多數都僅根據推論或揣測，缺乏足夠的科學論證。若發動公投的目的在於引起更多人對議題的關心，那所有討論應建立在足夠的科學論證基礎，也才能激盪有意義的溝通。「一步不退」的態度無法解決問題，不停揣測更會製造對立，希望公投論述能回歸事實與理性，讓三接再外推成為顧藻礁、穩供電且助減煤的最佳解方。
中油表示，氣候變遷影響加劇，淨零碳排已成為各國無法迴避的挑戰。能源轉型到淨零轉型從來不是一蹴可幾的過程，必須循序漸進、互相配合，而其中的關鍵就是天然氣發電。以燃氣加速替代燃煤，先用燃氣發電確保穩定供電，才能爭取時間逐步實踐非核家園及更完整的綠能佈建，達到減污減煤的效果。
往年夏月天氣今年在五月就提早出現、且延到十月仍未見消減，疫情也讓住商用電明顯增加；同時，國內疫情相對穩定，9月創外銷訂單連18紅，台商回台、外商大規模投資台灣，都讓工業用電需求不斷提高。尤其首都圈及北部工業區、科學園區的用電需求都需要仰賴三接供氣才能更加穩定，並平衡區域間的供氣及供電。
中油指出，三接歷經三次計畫修正，工業港範圍從232公頃縮減至23公頃，保留全部的潮間帶藻礁。為回應環保團體訴求，政府將工業港外推至離岸1.2公里，遠離絕大部分水下礁石、取消港內浚深96公頃的航道及迴旋池，也取消21公頃的外海填地，讓海底沙埋的礁石被盡力保護。政府展現最大誠意回應環團訴求並積極與全民溝通，三接再外推方案是退讓中的再退讓，真的沒有其他替代選擇了。
(時報資訊)
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