連鎖健身事業柏文（8462）公告9月合併營收1.7億元，月增47.93％，年減49.61％。前三季合併營業收入17.29億元，年減35.97％。
展望後市，柏文旗下健身工廠於第三季已有新竹市「光埔廠」、嘉義縣「民雄廠」、高雄市「南岡山廠」及南投縣「草屯廠」陸續投入營運；第四季將有台北市「長春廠」、高雄市「福華廠」及台中市「福科廠」接棒開幕，從北到南提供全台消費者運動場館與健身體驗。隨著各場館營運逐步回歸正常，營收可望重回成長軌道，加上年下半年度「健身工廠」再新增七處據點，挹注營收成長新動能，柏文營收將維持逐月成長。
隨著 BNT 及莫德納疫苗近期大量到貨，台灣接種疫苗的覆蓋率將可大幅提升，民眾恢復完全正常的生活指日可待，但面對 COVID-19 病毒尚未根除的現實，相信人們會更重視提升自我免疫力，因此逐漸恢復規律的運動習慣，以隨時做好防疫準備。中央疫情指揮中心雖維持二級警戒，但也陸續放寬相關防疫規定，柏文公司所有品牌遵循主管機關防疫指引，防疫措施不放鬆！「健身工廠」仍將確實執行實聯制及控管容留人數限制，並要求會員全程配戴口罩、保持社交距離及器材間隔使用，致力維護安全的運動場域，讓會員安心運動健身！
(時報資訊)
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