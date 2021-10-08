特力（2908）集團公佈9月合併營收34.5億元，與去年同期營業額比較減少11.7％，累計1－9月合併營收325.24億，較去年同期成長5.62％，顯示成長動能依舊穩健。

綜觀營收結構，9月貿易營收為17.7億元，占整體營收比重51％；零售營收為13.3億元，占整體營收比重39％，其中貿易事業體主要受到去年同期出貨排程遞延造成高基期以及前幾個月北美大客戶提前拉貨之影響，營收較去年同期減少，但累計1-9月貿易事業達189.6億元、年增9.9％，貿易動能仍穩健成長。

特力指出，在疫情未解情況下，全球供應鏈預計仍將持續面對缺工、缺料、海運市場供需不平衡等考驗，這也是特力必須努力克服的挑戰。惟特力多年來秉持誠信經營，積極發展供應鏈全球佈局，且與航運、貨物代理等業者建立長期穩定合作關係，故可望繼續發揮彈性及穩健的出貨實力，以回應歐美零售客戶對特力專業服務的信任。

至於台灣零售事業9月業績13.3億元，受惠於微解封政策以及中秋連假，實體店人流變多，帶動銷售動能，較去年同期成長5.3％。接下來隨著振興五倍券方案和周年慶活動檔期推出，期望吸引更多台灣零售實體通路客人回流，同時也帶動線上銷售通路業績，讓雙通路銷售力道持續穩定成長。

(時報資訊)

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