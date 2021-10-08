振興五倍券即日起開放民眾使用，各大飯店正流行以等價或加倍回饋的方式拚業績，也成功吸引民眾埋單，不少業者接到的電話詢問飆高，首個周末逢國慶連假，住房普遍提升約2成，餐飲也有客滿的好成績。像是台北晶華酒店有持5000元五倍券可0元入住、再送價值1萬元食宿抵用券的活動，目前已熱銷近千間，台北晶華表示，本周末連假就已有不少顧客回流，住房率已達約9成，成長近2成，館內3大餐廳也有近9成滿的亮眼表現。

台北喜來登大飯店以搭配五倍券享餐飲全額回饋的「買5000送5000」振興住宿專案搶客，台北喜來登表示，開賣相關住房專案的首日已破百筆訂房，連帶拉抬國慶連假住宿率超過6成，本周開始詢問五倍券住宿方案的電話也大量增加；餐飲則有持五倍券消費滿1000元就贈5000元APP電子金回饋加持，使得館內餐廳自8日至11日的午、晚餐期幾乎都已客滿，其中又以人氣自助餐廳「十二廚」率先滿席，也可見在疫情趨緩後國人對吃到飽仍最感興趣。

雲朗觀光集團旗下品溫泉酒店、翰品酒店花蓮與君品酒店，在首日即湧進總計上百通電話詢問使用辦法及優惠，並樂觀預期未來2至3個月將能迎來大批使用五倍券的旅客，帶動全集團第四季提升2成住房率。台北士林萬麗酒店搭配五倍券推出「住一晚送一晚」優惠，9月底開始預購至今已熱銷上百間。台北美福大飯店也有感顧客詢問度高，整體住房提升約2成，且住房優惠除了五倍券之外，政府推出的熊好券冶可搭配使用，讓住宿優惠省更多。

長榮桂冠酒店（台中）指出，在五倍券使用上路的第一天，光是上午來電詢問住房就有2百多通，住房專案就有預訂154間，還有客人從臉書私訊詢問，並成交好幾組，「振興五重奏住房專案」最為熱銷，不限金額使用五倍券付款，就可以依房型折抵房價300至500元，最低只要2799元就能入住，預計這波五倍券熱潮可以提升2至3成住房；此外，餐飲也推出「滿千送3000元振興券」活動，咖啡廳自助百匯訂位最明顯，首日午餐就有客人直接以五倍券支付餐費。

此外，在雙十節當日能觀賞到煙火的南、北部飯店賣況也特別火熱，福容大飯店淡水漁人碼頭店、高雄漢來大飯店在國慶日當天住房都已客滿。今年淡水漁人碼頭上幾乎載整個10月的周六、日都將施放煙火，一共有8場，擁有極佳視野的福容大飯店淡水漁人碼頭店推出限量煙火房住房專案，雙人1泊2食，周六8499元、周日7499元，造成秒殺，飯店還特別在戶外設置煙火野餐席；高雄漢來大飯店則特別進行洗窗作業，讓港景房客人在房內更清晰地盡情欣賞國慶焰火，並在房內準備紅酒、宵夜、伴手禮，還有免費冰箱飲料、精美水果盤等迎賓禮。

(時報資訊)