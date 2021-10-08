聖暉（5536）今日公布9月合併營收達18.9億元，受惠營運動能暢旺，帶動單月營收連續三個月繳出歷年同期新高！隨著集團擴大營運規模，同步挹注第三季及前三季合併營收，分別達到50.3億元、140.5億元，年增率高達52％、37％，同步刷新歷年同期新高的亮麗成績。

聖暉表示，受惠中國及台灣主要客戶無塵室及機電整合工程施作需求持續拉升，挹注整體產能稼動率保持一定水準，加上兩岸半導體產業積極投入擴建計畫，同步帶動化學品供應與分裝系統設備銷售力道持續回升，進一步增添良好營運動能。

尤其在全球生產供應鏈分散、兩岸半導體及高科技產業加大資本支出擴建等市場趨勢下，已看見集團單月營收自第二季起呈現高雙位數成長態勢，且以聖暉多產業、多區域業務競爭利基，更創造整體業務接單動能充沛，皆是挹注集團9月、第三季及前三季營收表現，同步刷新歷年新高的重要關鍵。

由於全球晶片缺貨潮未明顯緩解，包括晶圓製造、封測業者皆積極增設新廠、擴增產能，各國政府加大扶植半導體產業自製化力道，推動區域半導體供應鏈發展，有助於創造聖暉良好業務接單環境。

展望第四季，聖暉持審慎樂觀看法。聖暉表示，目前整體未完工的在建工程案量站穩高檔水準，訂單能見度更長達一年以上，挹注集團營運持續攀升的高穩定度。隨著集團積極深化垂直水平技術，擁有台灣、中國及越南、印尼與泰國等東南亞據點，多年來取得良好工程施作實績，成為多元產業廠務擴建重要合作供應夥伴。

尤其全球產業供應鏈穩定度持續受疫情、缺料等因素影響，加上中國政府能耗雙控政策目標，增加市場不穩定性因素，更奠定全球供應鏈重組趨勢明確。聖暉表示，多產業業務接單利基，隨著市場趨勢下積極搶灘各產業擴建商機，以期帶動集團未來營運成長持續優於整體產業表現。

(時報資訊)

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