聖暉（5536）今日公布9月合併營收達18.9億元，受惠營運動能暢旺，帶動單月營收連續三個月繳出歷年同期新高！隨著集團擴大營運規模，同步挹注第三季及前三季合併營收，分別達到50.3億元、140.5億元，年增率高達52％、37％，同步刷新歷年同期新高的亮麗成績。
聖暉表示，受惠中國及台灣主要客戶無塵室及機電整合工程施作需求持續拉升，挹注整體產能稼動率保持一定水準，加上兩岸半導體產業積極投入擴建計畫，同步帶動化學品供應與分裝系統設備銷售力道持續回升，進一步增添良好營運動能。
尤其在全球生產供應鏈分散、兩岸半導體及高科技產業加大資本支出擴建等市場趨勢下，已看見集團單月營收自第二季起呈現高雙位數成長態勢，且以聖暉多產業、多區域業務競爭利基，更創造整體業務接單動能充沛，皆是挹注集團9月、第三季及前三季營收表現，同步刷新歷年新高的重要關鍵。
由於全球晶片缺貨潮未明顯緩解，包括晶圓製造、封測業者皆積極增設新廠、擴增產能，各國政府加大扶植半導體產業自製化力道，推動區域半導體供應鏈發展，有助於創造聖暉良好業務接單環境。
展望第四季，聖暉持審慎樂觀看法。聖暉表示，目前整體未完工的在建工程案量站穩高檔水準，訂單能見度更長達一年以上，挹注集團營運持續攀升的高穩定度。隨著集團積極深化垂直水平技術，擁有台灣、中國及越南、印尼與泰國等東南亞據點，多年來取得良好工程施作實績，成為多元產業廠務擴建重要合作供應夥伴。
尤其全球產業供應鏈穩定度持續受疫情、缺料等因素影響，加上中國政府能耗雙控政策目標，增加市場不穩定性因素，更奠定全球供應鏈重組趨勢明確。聖暉表示，多產業業務接單利基，隨著市場趨勢下積極搶灘各產業擴建商機，以期帶動集團未來營運成長持續優於整體產業表現。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：