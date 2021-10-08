寶雅（5904）9月營收14.7億元，幾近追平去年同期水準，累計前三季合併營收127.24億元，較去年同期小衰1.9％，將持續拓展POYA Buy寶雅線上買，搶攻五倍券，期全年營收轉正成長。
寶雅8日公佈9月合併營收，月增0.15％、年減0.8％；累計前三季合併營收127.24億元，比去年同期的129.7億元，年減1.9％。截至9月底為止，全國共有271間寶雅、30間寶家。
寶雅國際將持續展店，加上台灣疫情趨緩，消費券挹注，預計帶來正面貢獻；同時寶雅國際將持續加速數位布局，包括持續推廣POYA PAY行動支付、POYA Buy寶雅線上買、以及寶家線上買，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。POYA寶雅、POYA HOME寶家全台實體門市與寶雅、寶家線上買推出五倍券加碼，紙本五倍券消費不限金額就贈百元折價金，如將全數紙本五倍券至寶雅消費，最高可換到價值6000的消費額度，且搭配寶雅寶家線上線下點數共同累計，讓每一筆消費都能輕鬆累積會員點數，提供更多會員專屬優惠。
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