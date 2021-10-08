雲品國際酒店股份有限公司(2748)公告9月合併營收1.04億元，年減31％、月增31％，1月至9月累計合併營收為9.52億元，年減21％。展望第四季，五倍券與國旅券上路後可望帶動內需消費市場，雲品將持續深化集團資源整合，並同步採取同業、異業結盟合作，透過零資產業務模式的婚宴平台「君品Collection」，推動住房、館外餐飲兩大業務。
去年9月為疫情間的報復性旅遊出遊潮，日月潭雲品的住房率甚至高達95％，創下歷年同月的住房高點，使得去年同期營收基期較高。今年因為受到防疫規定與疫情的影響，國內旅遊雖然逐漸暢旺，但仍不及去年的創高實績，在符合人流容量的防疫規範之下，雲品溫泉酒店在9月份的住房表現仍然保持高房價與高住房率的表現。
此外，君品酒店也推出宅饗宴、宅飲宴等住房餐飲專案，有助於拉抬君品酒店的周末假日住房表現。雲品9月營收較8月的0.79億元，月增31％，將持續積極衝刺平日住房接單力道，並落實防疫措施，維持雲品整體的營運復甦。
除了甫公布的台中蘭克斯特、烏來紅河谷園區的委託經營案之外，君品Collection場地陣容逐漸壯大，本月更新增二處台北市獨特的祕境場地，分別為Gumgum Green Garden Good 101花園店與cama cafe的600坪品牌旗艦店「豆留森林」。前者餐廳設計把峇里島風格的裝潢搬進室內裡，元素包含白色沙灘、白色發呆亭與仙人掌等多肉植物，如同在海外婚禮般的海島氛圍。
豆留森林則是改建自昭和12年日式老屋,為台北市老房子文化運動2.0首例代表，被媒體譽為「亞洲最美咖啡秘境」。該場域已有80多年的歷史，主建築保有日治時期特色的「和洋折衷式建築」特色：保留了洋式書齋、和式起居、臥室等格局，占地 600 坪的戶外空間擁有大片景觀優美的日式庭園及原始竹林。建築本體優雅佇立在一片靜謐綠意當中，擁有櫻花、蘭花、桂花、楓香、薄荷、扁柏、繡球花等植物點綴繽紛，並保留百年珍稀樹種，時光穿梭其中，自然而雅致，在此結婚的新人也在老屋的見證下，能夠擁有佇立不搖的長久幸福。
雲品國際在永續作為持續努力，於9月30日獲頒「天下企業公民獎」小巨人組第三名，在疫情重創本業期間，卻仍持續為社會送暖，在社會參與及環境永續的評分中獲得高度肯定。例如年年支持親愛愛樂管弦樂團運作、適逢日月潭枯水期的每週淨潭一哩路、以及由米其林三星餐廳頤宮製作的滷味小菜為醫護人員送暖等，更在去年疫情中創新發起與老爺、凱撒三大集團首度跨品牌攜手合作，共同發行聯合通用券，照顧員工又刺激國內的內需消費，未來雲品國際將會持續善盡企業社會責任，為台灣帶來正向能量。
(時報資訊)
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