精密齒輪大廠鈞興-KY9月合併營收因電動工具機客戶受上游晶片缺貨、船期延誤，以及中國大陸限電等因素影響，部分訂單遞延出貨，年減10.59％，第三季合併營收7.8億元，創單季歷史新高，前三季合併營收攀升至21.5億元，勝過去年度，締造史上新高。

鈞興指出，鈞興9月合併營收1.8億元，年減10.59％，主因是電動工具機領域客戶受上游晶片缺貨、船期延誤，中國大陸實施限電，造成部分訂單備貨需求延後所致。惟鈞興擴大接單、新產品陸續上市放量效益顯現，挹注整體營運，第三季合併營收達7.80億元，改寫單季新高，年增33.60％；前三季合併營收達21.50億元，超越去年度，年增幅56.85％。

鈞興表示，鈞興第三季營收創單季新高，主因拜傳統出貨旺季所賜，鈞興來自電動工具、園林工具應用主要品牌客戶訂單增加，並積極提升高精密度齒輪研磨、諧波減速器產品市場滲透率，以佈局工業機器人、電動助力車等新銷售領域，皆係帶動鈞興第三季整體接單、出貨動能持續暢旺。而在工業機器人領域，鈞興在全球前四大工業機器人廠商，已打入其中兩家供應鏈，持續擴大接單。

鈞興指出，鈞興大陸珠海廠因應當地政府限電政策，採取錯峰生產、庫存等，以滿足客戶訂單需求，整體影響還在可控範圍之內，後續仍須持續留意發展情形。

鈞興表示，鈞興觀察近兩年全球品牌供應鏈持續受疫情干擾，缺料、缺櫃問題持續，品牌業者尋求其他供應商，以增加產品供貨穩定度，為鈞興帶來業務轉單商機。鈞興越南新廠在越南政府逐步解封，10月份陸續進行消防、廠房驗收階段，逐步開始試量產。

(時報資訊)

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