晶華國際酒店(2707)公告年9月營收，集團合併營收3.57億元、月減6.54％、年減28.55％，主要係自9月份起達美樂因股權移轉不再計入晶華的營收。如不含達美樂，則年減20.57％、月增28.31％)。累計1至9月營收35.80億元，年減7.53％。
展望後市，疫情受控趨緩、餐飲內用限制逐步鬆綁，餐廳容留人數、接客數可望提升，加上振興五倍券正式上路，有望帶動10月業績成長。
因應疫情警戒降級，被稱為台灣自助餐飲界「天下第一廳」的晶華酒店柏麗廳，也於9月中旬重啟營運，為確保消費者吃得美味安心，柏麗廳執行最高規格的衛生防疫措施，除了政府要求的定時消毒清潔、餐檯加蓋、桌距加大、實聯制等措施之外，柏麗廳更是創五星級酒店餐廳之先例，於每一個出風口加裝擁有滅菌效果的紫外線(UVC)--BioLED 365 Care光照設備，確保消費者呼吸的空氣無菌清淨。
呼應政府振興經濟的美意，晶華國際酒店集團也整合旗下各酒店的住宿與餐飲資源，9月底前快閃推出相關住宿專案，札實高額的回饋迅速創下近千間的銷售佳績。10月11日起更加碼推出「買6000送6000餐飲全額回饋增量版」住房專案，大幅增加餐飲選項，房客可以用晶華史上最高額的餐飲回饋金、體驗一趟吃飽喝足、再加外帶好禮的城市美食假期。藉由振興五倍券的助攻，集團第四季營收後勢看漲。
台北晶華酒店10月份將迎來舉世聞名的德國慕尼黑啤酒節(Oktoberfest)，晶華酒店在十月底前推出「德國啤酒美食假期」住房專案，消費者入住擁有私人陽台的雲天露臺客房，可以獲贈「德國保拉納(Paulaner)小麥啤酒」12瓶與「四人份大口吃肉盤」，在台北就可以享受到啤酒的沁涼與道地德式餐點的美味，每房四人入住僅需5,980元。而10月16日將舉行台北最盛大的大稻埕情人節煙火秀，晶華酒店當晚也順勢推出「大稻埕煙火假期」住房專案，每房每晚8,999元起，入住大班行政樓層以及精緻套房的的客房、可受邀參與頂樓泳池畔的煙火派對，選擇名人套房的房客則可以在房內透過超大面的落地窗景，享受美酒與小點，直擊一年一度的璀璨煙花。柏麗廳當晚也將推出「煙火晚晚餐」活動，可享餐價1,580元但買一送一的超值優惠。豐富多元的過節選擇，將能滿足消費者與親友相聚歡度佳節的需求，並增添集團營運動能。
(時報資訊)
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