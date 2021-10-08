客思達-KY(2936）9月合併營收6.5億元，較上月增加9.27％，較去年同期減少30.61％，累計1至9月合併營收較去年同期減少12.46％。
客思達-KY表示，為合理反應運輸及人力成本，自7月起已全面調整售價，然而美國消費者受到變種病毒擴散及通膨預期等因素之影響、導致消費者信心指數處於低點，進而影響客思達-KY近三個月之營收表現。
客思達-KY指出，9月合併營收已較上月增加，未來仍將持續觀察市場反應來調整行銷及管理策略。面對國際貨櫃運價處於高點、疫情影響生產進程導致交貨時間拉長等挑戰，客思達-KY仍持續審慎規劃資金用途並妥善擬定，執行採購計畫，且位於美國的七個分行倉庫及二處配銷中心，備置適當安全庫存來維持供貨彈性，提升營運效率。
展望未來，在充滿挑戰的全球貿易環境下，客思達-KY持續進行管理層面之優化，以自行開發之銷售數位平台(CC3)及採購管理系統(RP2)為主要工具，使銷售及採購管理層面之資訊更為透明，提高決策及營運效率，同時降低運營成本。此外，客思達-KY集團持續推動新零售營運模式，透過與全美國上千家客思達集團之特約經銷商(Coaster Dealer)合作，以數位資訊行銷及打造Coaster品牌，延伸客思達-KY集團之銷售網絡，建立長期永續經營及獲利營運模式。
(時報資訊)
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