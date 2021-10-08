全家（5903）9月合併營收68.7億元、相較去年同期年減4.21％，累計一至九月合併營收達620.05億、較去年同期減少2.56％。全家指出，整體營運仍遭疫情詭譎多變所影響，如月中突發幼兒園群聚事件，便利商店熟食區、內用區亦續受管制措施所限制。

惟進入10月，政府已陸續鬆綁相關政策，並輔以五倍券振興方案於國慶連假前上路，可望活絡整體消費市場、推升業績動能。

全家便利商店為衝人氣，九月兩波福袋卡、肖像集點活動，有效帶動買氣，各級學校開學後恢復實體到校上課，人潮回流，促鮮食各品類的業績回溫，與知名餐廳鼎泰豐、MAMAK檔聯名推出多款新品的操作亦奏效，帶動微波主食、調理麵、沙拉皆較去年同期成長。

此外，9月炎熱高溫下，除霜淇淋口味推陳出新，現煮茶飲也以珍珠入料連番推出仙女波波系列，包含紅茶、奶茶與鴛鴦各式口味吸客，一般冰品在促銷活動助攻下，較去年成長達兩成。展望10月，營運重點在於掌握雙十連假與振興五倍券的商機，秋冬商品組合亦將陸續上市，且隨疫情受到穩定控制、政府陸續宣布各式鬆綁措施甚至有望降級，皆可望驅動整體業績。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意