聯發科（2454）8日公告9月合併營收達479.06億元、月成長11.9％，改寫單月歷史新高，帶動第三季合併營收季成長季增4.3％至1,310.68億元，同步創下新高水準，前三季合併營收更達到3,647.61億元，相較2020年大幅成長61.6％，亦寫下歷史同期新猷。

法人指出，聯發科在4G／5G手機晶片、物聯網、WiFi等全產品線出貨同步暢旺帶動下，成為聯發科9月及第三季合併營收創下歷史新高的關鍵，且貼近財測高標水準。

對於第四季展望，法人指出，由於4G／5G手機晶片將進入新舊產品交替期，因此預期聯發科單季合併營收將可能季減雙位數，不過從全年角度來看，依舊可望達到聯發科先前預期的年成長45％的歷史新高表現。

(時報資訊)

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