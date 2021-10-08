天氣持續炎熱，但用電量仍高，根據台電統計，8日最高用電量於下午1點44分達到3760.0萬瓩，備轉容量為185.4萬瓩，備轉容量率為4.93％，供電燈號再度亮出供電警戒的橘燈，這也是本周第二顆橘燈。
由於10月起進入空污季節，為減少空污影響，台電電廠配合空氣品質狀況而動態降載，根據環保署資料顯示， 台中電廠歲(檢)修1100MW、非歲(檢)修600MW合計1700MW。興達電廠歲(檢)修1050MW、非歲(檢)修0MW，合計1050MW。
值得注意的是，7日用電量達到3770.2萬瓩，創下10月用電史上最高，8日用電量略減，不過整體供電仍然相當吃緊，供電燈號續亮橘燈，是今年第三顆橘燈。
(時報資訊)
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