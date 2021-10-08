【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團王品(2727)雖因比較基期較高，2021年9月合併營收小幅「雙降」，但年減率明顯收斂，已逐漸恢復疫情前水準，使第三季合併營收自近1年低點回升。隨著餐飲內用規定鬆綁及五倍券上路，集團看好將帶動10月營收成長動能。

王品公布2021年9月自結合併營收12.96億元，月減8.23％、年減1.9％。其中，台灣事業群8.07億元，雖月減2.22％、年減6.21％，但年減幅驟減至個位數、仍為近7年同期次高，營運顯著回穩。中國大陸事業群4.88億元，月減16.69％、仍年增6.17％。

合計王品第三季合併營收37.46億元，季增2.05％、年減15.9％，自近1年低點回升。其中，台灣事業群21.15億元，季增2.89％、年減26.93％。中國大陸事業群16.31億元，季增0.98％、年增4.57％。

累計王品前三季合併營收121.25億元、仍年增11.33％。其中，台灣事業群受三級警戒內用暫停及比較基期較高影響，營收72.67億元、年減5.47％。中國大陸事業群營收48.58億元、年增達51.68％，維持穩健復甦態勢。

王品表示，台灣事業群隨著內用禁令解除，9月營收穩步回升，中秋檔期帶動旗下燒肉品牌「原燒」及「肉次方」表現亮眼，前者連假期間業績顯著成長，燒肉禮盒銷售超預期，後者在開放內用後平假日用餐尖峰時段均客滿，顯見強體驗、聚餐型的燒肉業態復甦較快。

此外，王品旗下火鍋品牌9月營收也較8月成長，其中以「和牛涮」成長最強，顯示疫情期間無法暢快享用的「吃到飽」業態，在開放內用後強勢反彈。觀察9月內用及外帶營收數據，隨著疫情漸獲控制、外出用餐信心回升，內用占比已回升至85％。

展望後市，隨著餐飲內用規定進一步允許免隔板、1.5公尺間距，餐廳容留人數、接客數提升，配合五倍券正式上路，王品看好有望帶動10月營收成長。而加碼推出的「王品發現金」振興活動，活動首周已發出11.7萬張兌換券，盼加速營運復甦。

(時報資訊)

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