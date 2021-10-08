【時報記者張漢綺台北報導】全家(5903)9月合併營收為68.7億元，月減1.42%，展望10月，全家表示，雙十連假與振興五倍券商機，且秋冬商品組合亦將陸續上市，加上隨疫情受到穩定控制、政府陸續宣布各式鬆綁措施甚至有望降級，可望驅動整體業績。

儘管台灣本土疫情趨緩，但9月中突發幼兒園群聚事件，便利商店熟食區、內用區亦續受管制措施所限制，致使全家9月合併營收68.7億元，月減1.42%，年減4.21%，累計前9月合併營收為620.05億元，較去年同期減少2.56%。

就各產品來看，9月兩波福袋卡、肖像集點活動，有效帶動買氣，各級學校開學後恢復實體到校上課，人潮回流，促鮮食各品類的業績回溫，與知名餐廳鼎泰豐、MAMAK檔聯名推出多款新品的操作亦奏效，帶動微波主食、調理麵、沙拉皆較去年同期成長；九月炎熱高溫下，除霜淇淋口味推陳出新，現煮茶飲也以珍珠入料連番推出仙女波波系列，包含紅茶、奶茶與鴛鴦各式口味吸客，一般冰品在促銷活動助攻下，較去年成長達20%。

展望10月，全家表示，政府已陸續鬆綁相關政策，並輔以五倍券振興方案於國慶連假前上路，可望活絡整體消費市場，公司營運重點在於掌握雙十連假與振興五倍券的商機，搭配秋冬商品組合亦將陸續上市，可望驅動整體業績。

(時報資訊)

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