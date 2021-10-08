【時報記者張漢綺台北報導】全家(5903)9月合併營收為68.7億元，月減1.42%，展望10月，全家表示，雙十連假與振興五倍券商機，且秋冬商品組合亦將陸續上市，加上隨疫情受到穩定控制、政府陸續宣布各式鬆綁措施甚至有望降級，可望驅動整體業績。
儘管台灣本土疫情趨緩，但9月中突發幼兒園群聚事件，便利商店熟食區、內用區亦續受管制措施所限制，致使全家9月合併營收68.7億元，月減1.42%，年減4.21%，累計前9月合併營收為620.05億元，較去年同期減少2.56%。
就各產品來看，9月兩波福袋卡、肖像集點活動，有效帶動買氣，各級學校開學後恢復實體到校上課，人潮回流，促鮮食各品類的業績回溫，與知名餐廳鼎泰豐、MAMAK檔聯名推出多款新品的操作亦奏效，帶動微波主食、調理麵、沙拉皆較去年同期成長；九月炎熱高溫下，除霜淇淋口味推陳出新，現煮茶飲也以珍珠入料連番推出仙女波波系列，包含紅茶、奶茶與鴛鴦各式口味吸客，一般冰品在促銷活動助攻下，較去年成長達20%。
展望10月，全家表示，政府已陸續鬆綁相關政策，並輔以五倍券振興方案於國慶連假前上路，可望活絡整體消費市場，公司營運重點在於掌握雙十連假與振興五倍券的商機，搭配秋冬商品組合亦將陸續上市，可望驅動整體業績。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：