【時報編譯張朝欽綜合外電報導】印度央行(RBI)貨幣政策委員會在周五將利率穩定在歷史低點，並重申，需要逐步地放緩疫情相關的刺激措施，以支援剛浮現的經濟復甦。
印度央行的基準貸款利率或回購利率仍固定在4%，而逆回購利率也不變維持在3.35%。
央行行長Shaktikanta Das指出，總體而言，總需求正在改善，但依舊疲軟；產出仍然低於疫情前水準，復甦仍然不平坦，取決於持續的政策支援。
RBI也將本財年的零售通膨預測從5.7%下調至5.3%，稱通膨的軌跡已經走上較預期更令人滿意的路上。
而印度央行也將全年經濟成長維持在9.5%。然而路透本周對經濟學家的調查，顯示印度經濟從疫情中復甦的腳步，可能在本財年下半進一步延後。
印度央行自去年3月新冠疫情以來，至今已經將基準利率下調了115個基點；而自2019年初以來，更是下調了135個基點。
而印度的通膨前景正呈現下降趨勢，但全球大宗商品價格的動盪，持續給通膨的中期前景帶來壓力。印度九月的通膨預計將下降到近五個月低水準。
Das表示，供應面和成本壓力正在衝擊著通膨，但隨著供應鏈不斷正常化，這些壓力預計會獲得緩解。他補充表示，透過暫停或減少對燃料徵收間接稅，來遏止成本升高的壓力，可能有助於能更持續地降低通膨，並固定住通膨預期。政府應該對所有面向作出考量。
Das也試圖平息市場對於央行提早退出超寬鬆貨幣政策，或從銀行系統撤出過剩流動性的擔憂；Das並表示，整個方法都是漸進式的，我們不想突然，也不想驚喜。
(時報資訊)
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