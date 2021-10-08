【時報記者張漢綺台北報導】玉晶光(3406)因蘋果iPhone新機拉貨，9月合併營收攀升至22.23億元，月增8.94%，連兩個月創下單月歷史新高，儘管電子供應鏈變數不少，玉晶光表示，目前訂單還不錯，不過第4季還是得看客戶拉貨力道。
蘋果iPhone新機拉貨挹注，玉晶光9月合併營收22.23億元，較上月增加為8.94%，較去年同月增加19.52%，連兩個月創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為59.12億元，季增1.33倍，創下單季歷史新高，累計前9月合併營收為110.14億元，年增0.41%。
近來大陸大規模限電政策，衝擊產業鏈，對此，玉晶光表示，公司在廈門屬高質量、高科技及高附加價值的三高企業，當地政府會優先考量企業的需求，以利當地的整體發展，至於第4季營運仍須視客戶拉貨狀況而定。
看好AR/VR等前景，玉晶光日前董事會決議斥資4500萬美元(約12.6億元)新設「茂晶光電(廈門)有限公司」，為未來的擴產預做準備；玉晶光表示，新設「茂晶光電(廈門)有限公司」主要營業項目為光學鏡頭及其零組件之製造及銷售等，待投審會通過後，將以購買現有廠房為優先。
目前玉晶光廈門廠區共有4座廠在運作，第5座廠部分開始生產，第4季可望正式加入量產，預計將增加約10%產能，台灣廠亦已部分投產，年底前可望全面量產，未來台灣廠將以生產LED閃光燈、VR及技術較高的感測鏡頭為主。
(時報資訊)
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