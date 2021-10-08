【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)9月營收創下歷史新高，也一舉帶動第三季營收達陣財測範圍的中高標，以聯發科今年前三季的優異表現來說，全年營收成長極有可能超越公司訂下的目標，即年營收成長逾45%，隨著即將推出的旗艦天璣2000，以及成長型產品穩定成長，目前法人圈已有說法看好將超過5成。

聯發科9月合併營收為479.06億元，月增加11.91%、年增加26.51%，超越今年6月的477億元、再度改寫歷史新高；累計前9月營收為3647.61億元、年增加61.58%。

聯發科第三季營收為1310.47億元，年成長34.7%、季成長4.25%，達陣財測範圍的中高標。聯發科第三季財測，以美元兌新台幣匯率1比28元計算，營收約1257~1319億元、季增加0~5%，毛利率目標44.5~47.5%之間。

聯發科預計最快本季年度旗艦5G SoC(系統單晶片)就會亮相，其為聯發科下一階段重要旗艦產品，預計將會與多家大陸品牌智慧機廠商合作，由於旗艦產品ASP較高，有利於對毛利率的支撐，將成為聯發科後續重要營運動能。

聯發科看好今年全球5G智慧型手機出貨將超過5億支，在5G換機潮帶動下，也預期營收年增逾45%，目前法人圈甚至看好成長率有機會達53%，並估計5G相關業務目前約貢獻聯發科整體營收的35~40%，加上成長型業務也穩定成長，包括ASIC(客製化晶片)、PMIC(電源管理IC)、WiFi6等，明年聯發科營運仍有亮點。

(時報資訊)

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