【時報-台北電】大亞(1609)110年現金增資認股，發行股數3000萬股，每股面額10元，發行價格每股21元，總募集金額為6.3億元。本次增資資金用途為轉投資子公司及償還銀行借款。

　現金增資認股基準日為10月19日，最後過戶日為10月14日，停止過戶期間為10月15日至10月19日，股款繳納期間為11月4日至11月10日。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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