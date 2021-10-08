美股連漲三日，大陸股市連假後復市亦靠穩。港股7日急漲逾七百點後，8日開高後走勢反覆。
香港信報報導，恒指8日開盤漲363點，報25,064點，更創逾三周高，但已為全日高位，此後漲幅隨即收窄，恒指臨近中午一度下跌106點，見24,595點全日低，半日跌65點。
午後在上午波幅內震盪，尾市造好，恒指收市漲136點，漲幅為0.55％，報24,837，逾三個星期首度收返20天線。南向資金重啟下，全日成交急增至1,633.51億港元。
國指8日收報8,775，漲62點，漲幅為0.72％，科指漲34點，漲幅為0.56％，造6206點。
個股方面，重磅科技股續回漲，騰訊漲2.2％報481.8港元，成交居首達143.76億港元。成交第二大是阿里巴巴，漲5.6％報155.5港元，為表現最好藍籌。阿里5日創在港上市新低，之後三日反彈，累漲一成半。
此外，瑞聲科技料第三季少賺逾51％，收市跌12.6％，為表現最差藍籌。
(時報資訊)
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