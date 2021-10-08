大陸「十一」假期過後，各界關注限電措施走向。巴克萊銀行認為，大陸以降低經濟對能源的依賴為目標，意味限電將持續到2022年，一旦政策嚴格執行，則2021年經濟增長率可能會低於市場普遍預期的6％。
巴克萊發表報告指出，在更顯著的經濟放緩和放寬能耗雙控目標之間，大陸政府面臨艱難的選擇。官方將2021年的能源生產增長目標定為2.9％，意味能源消費增長的目標也類似。但巴克萊估計，2021年迄今為止能源消費增長超過4％，顯示若嚴格執行能源消費的目標，2021年經濟增長率可能會放緩至6％。
巴克萊表示，大陸對能源密集型行業的限電可能會持續到2022年第一季，但總體而言，官方可能會「對其目標採取更靈活的方法」，而非容忍經濟增長急劇放緩。
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