玉晶光（3406）9月營收出爐，拿下三冠王，單月、單季和前三季累計均拿下歷史新高，其中單月營收22.23億元較上月20.41億元增加8.94％，亦較去年同期18.6億元，成長19.52％。

因8、9月連續二個月創下歷史新高，玉晶光第三季單季營收亦以59.12億元衝鋒，相較於上一季的25.39億元，出現倍增走勢，季增率達132.85％，也連帶刷新去年同期以51.88億元寫下的單季新高紀錄，年增率達13.96％。

因9月營收年增率拉高，帶動前三季累計營收以110.15億元同步攀上歷史新高，逆轉前8月累計營收年增率仍呈負值的走勢，成功跑贏去年同期的109.7億元，惟年增率僅0.41％。

玉晶光指出，9月營收攀頂主要是因為客戶新機種出貨所致，至於第四季展望，最終還是要看客戶實際拉貨力道而定。

(時報資訊)

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