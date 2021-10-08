興櫃關鍵製程設備大廠旭東機械（4537）公布9月營收達2.01億元，月增92.4％、年增20.32％；累積前9個月營收為15.84億元，年成長14.21％。旭東表示，公司受大陸限電影響有限，生產動能相對穩定，因此營收呈穩健成長的態勢。
旭東因應面板、自行車及半導體產業需求，分別於台中與大陸昆山擴建廠房。其中面板報價自2020年第二季底起漲以來，相關廠商陸續轉虧為盈，加上過往二年的跌價循環，陸廠整併及韓廠退出LCD生產，使得產業結構漸趨健康，亦因大陸政府補貼轉向，大陸面板廠由積極擴產轉為提高獲利，近兩年資本支出瞄準自動化升級，旭東身為全球少數可提供整線TFT-LCD實裝全自動生產線設備的廠商，具高性價比優勢，陸廠普遍導入，增添旭東業績成長動能。
此外，在面板產業秩序穩定後，相關廠商投資意願提升，旭東為因應面板自動化設備需求，近期昆山廠啟動擴產計畫，預計2022年首季完工，並於第二季啟用。
疫情為自行車產業轉捩點，後疫情時代民眾對健康與運動意識大為提升，各國政府為鼓勵騎乘自行車，積極設置車道與推行購車補貼，商機有望在疫情常態化的趨勢下一路延續，進而帶動中高階車款及電動自行車的潛在商機，整體自行車產值可望提高。
整體而言，自行車及面板產業資本支出可觀，旭東新廠擴建完成後更添成長動能，預期2021～2022年業績將維持成長態勢，後市不看淡。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：