興櫃關鍵製程設備大廠旭東機械（4537）公布9月營收達2.01億元，月增92.4％、年增20.32％；累積前9個月營收為15.84億元，年成長14.21％。旭東表示，公司受大陸限電影響有限，生產動能相對穩定，因此營收呈穩健成長的態勢。

旭東因應面板、自行車及半導體產業需求，分別於台中與大陸昆山擴建廠房。其中面板報價自2020年第二季底起漲以來，相關廠商陸續轉虧為盈，加上過往二年的跌價循環，陸廠整併及韓廠退出LCD生產，使得產業結構漸趨健康，亦因大陸政府補貼轉向，大陸面板廠由積極擴產轉為提高獲利，近兩年資本支出瞄準自動化升級，旭東身為全球少數可提供整線TFT-LCD實裝全自動生產線設備的廠商，具高性價比優勢，陸廠普遍導入，增添旭東業績成長動能。

此外，在面板產業秩序穩定後，相關廠商投資意願提升，旭東為因應面板自動化設備需求，近期昆山廠啟動擴產計畫，預計2022年首季完工，並於第二季啟用。

疫情為自行車產業轉捩點，後疫情時代民眾對健康與運動意識大為提升，各國政府為鼓勵騎乘自行車，積極設置車道與推行購車補貼，商機有望在疫情常態化的趨勢下一路延續，進而帶動中高階車款及電動自行車的潛在商機，整體自行車產值可望提高。

整體而言，自行車及面板產業資本支出可觀，旭東新廠擴建完成後更添成長動能，預期2021～2022年業績將維持成長態勢，後市不看淡。

(時報資訊)

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