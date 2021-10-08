宜新實業（4440）初次上市普通股募股（IPO）採競價拍賣方式辦理承銷，於今（8）日順利完成競拍，競拍結果均價為42.66元，並訂定每股上市承銷價為38元。預計10月13～15日為公開申購期間；10月19日為公開抽籤日。

宜新實業IPO承銷案採競拍及公開申購方式辦理，此次辦理競價拍賣股數5,436仟股，公開申購股數為1,859仟股。參與競拍投標筆數568筆，合格標單共544筆，以美國標決定競價拍賣得標價格，今日經由公開方式完成電腦開標，並全部拍賣完成。

開標結果最低得標價格為40.56元，最高得標價格為46.30元，得標加權平均價格為42.66元；另依相關處理辦法規定，宜新實業競拍最低承銷價格為32.76元，此次辦理公開申購價格為38元，10月13～15日為公開申購期間；10月19日為公開抽籤日。

(時報資訊)

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